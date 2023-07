Gallarate, bimbo si tuffa in piscina e non riemerge: salvato dal bagnino

Gallarate (Varese) – Sono stati momenti di paura quello vissuti oggi alla piscina Moriggia a Gallarate, dove un bambino di 10 anni dopo un tuffo in acqua non è riemerso. Soccorso e portato all’ospedale Giovanni XXIII a Bergamo le sue condizioni fortunatamente sono apparse meno gravi di quanto si era temuto inizialmente: non è in pericolo di vita.

L’allarme nel pomeriggio, subito è intervenuto il bagnino in servizio all’impianto che ha praticato tutte le manovre di salvataggio nell’attesa dei soccorsi del 118 che hanno quindi trasportato a Bergamo il piccolo con l’elicottero. Grande è stato lo spavento in un pomeriggio che doveva essere di svago e divertimento, ma per fortuna il bambino non era in pericolo di vita.