Gallarate, lite tra due uomini degenera: prima una bottigliata e poi il tentativo di investimento con l’auto. Arrestati

Gallarate (Varese), 8 febbraio 2025 – Due uomini sono stati arrestati per lesioni aggravate e tentate lesioni aggravate. E' accaduto lo scorso 5 febbraio, a Gallarate, nel Varesotto. I due hanno dato vita ad una lite, poi sfociata in un tentativo di omicidio reciproco.

Nel corso della serata, una volante del commissariato di Gallarate è intervenuta unitamente ad una pattuglia dei carabinieri in Corso XXV Aprile, a seguito della segnalazione di una rissa che coinvolgeva numerose persone. Sul posto i poliziotti hanno appurato che in realtà la vicenda aveva coinvolto esclusivamente due uomini, un cittadino gambiano richiedente protezione internazionale ed un senegalese, regolare sul territorio nazionale, che sono stati immediatamente rintracciati nelle vicinanze anche grazie alla collaborazione dei carabinieri.

Dagli accertamenti e dalle testimonianze, gli agenti hanno scoperto che i due avevano iniziato a discutere, finendo poi per passare alle vie di fatto: al culmine della lite il cittadino gambiano ha ferito il cittadino senegalese, colpendolo con una bottiglia di vetro. E il ferito, a sua volta, ha cercato di vendicarsi mettendosi al volante della propria auto e tentando in due occasioni di investire il contendente, finendo poi contro un muro.

Entrambi sono stati arrestati in flagranza di reato per lesioni aggravate. Dagli accertamenti è inoltre emerso che su tutti e gravavano precedenti di polizia per medesimi reati, con una evidente inclinazione a reiterare azioni violente. Per questo il questore di Varese, tramite la divisione polizia anticrimine, ha emesso nei confronti dei due uomini la misura di prevenzione dell'avviso orale.