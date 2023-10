Gallarate, trentenne urtato da un treno: è grave in ospedale

Gallarate, 9 ottobre 2023 – Grave incidente ferroviario nella zona dello scalo merci cittadino. Oggi, lunedì 9 ottobre, un uomo di trent’anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato urtato da un treno in movimento, seppure a bassa velocità. L’infortunato, al momento dell'investimento, si trovava sui binari.

Secondo i media locali l’uomo sarebbe stato impegnato in alcuni lavori sulle rotaie, dettaglio che attende ancora una conferma ufficiale. Sul posto sono arrivati, oltre a un’automedica e un’ambulanza, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia ferroviaria e i tecnici dell’Ats.

Sono ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Sul tavolo c’è anche l’ipotesi – una delle diverse piste – di una manovra errata di un locomotore che avrebbe finito per sfondare un muro. Nell’urto sarebbe stato coinvolto l’uomo soccorso e portato all’ospedale di Varese in codice rosso, con traumi al torace, all’addome e alle gambe.

