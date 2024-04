Gallarate, celebrati i funerali dei coniugi trovati senza vita: lui ha ucciso la moglie e si è tolto la vita

Gallarate (Varese), 12 aprile 2024 – Celebrati oggi pomeriggio a Gallarate nella chiesa di San Zenone i funerali di Nadia Gentili, 74 anni e Roberto Iuliano, 78 anni, la coppia trovata senza vita nella serata di venerdì dal figlio che era andato a trovare i genitori.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti Iuliano aveva sparato alla moglie e poi si era tolto la vita: una tragedia inspiegabile. I due anziani erano sposati da oltre cinquant’anni; un’esistenza tranquilla, senza problemi a cui ieri è stato dato l’ultimo saluto nella chiesa gremita di gente che conosceva i due signori.

Presenti anche i gonfaloni dell’Avis e della sezione cittadina dell’Associazione nazionale Polizia di Stato di cui Iuliano, ex poliziotto in pensione era entrato a far parte. Al termine del rito funebre celebrato da don Luigi Pisoni, un collega di Iuliano ha letto la Preghiera del volontario dedicata ai due coniugi.