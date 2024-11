Futuro sostenibile delle fabbriche. Incontro con Boeri

Ha portato la sua esperienza di professionista impegnato nella promozione della “forestazione urbana“ per città più verdi e resilienti. L’architetto Stefano Boeri è intervenuto ieri mattina a Brunello, al campus tecnologico di Elmec, dove si è svolto l’evento - promosso da Elmec Solar, che si occupa di installare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali, in collaborazione con Mc Prefabbricati, specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni prefabbricate per l’edilizia industriale - dal titolo “La fabbrica del futuro“. Un’occasione di confronto a più voci sul tema dell’evoluzione dell’architettura industriale e dell’impiego delle energie rinnovabili per promuovere l’efficienza delle sedi e il benessere delle persone.

L’architetto Boeri ha effettuato un approfondimento sulla riqualificazione delle periferie attraverso la natura, con un focus specifico sulle aree industriali. Architetto e urbanista celebre per il progetto del Bosco Verticale di Milano, simbolo dell’architettura sostenibile, Stefano Boeri è professore ordinario al Politecnico di Milano, ha insegnato in università internazionali e ha diretto alcune riviste.

Lorenzo Crespi