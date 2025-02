Furto in apicoltura. Rubati dieci alveari

Brutta sorpresa ieri per Alessandro Limido, pluripremiato a livello nazionale per la qualità del miele prodotto con la sua attività di apicoltore a Oggiona Santo Stefano: i ladri hanno preso di mira gli alveari, ne sono spariti 10 a Montegrino Valtravaglia, 3mila euro di danni. L’amarezza è tanta per Limido, che con passione e competenza prosegue l’attività di famiglia, e in questi anni ha collezionato importanti premi, come le Gocce d’oro, a conferma dell’elevata qualità del suo prodotto, tra i migliori sul territorio nazionale. "Non bastava l’annata dura per il clima e la produzione scarsa – ha commentato sulla sua pagina social - davvero difficile continuare quando non ci si sente tutelati". Ros.Fo.