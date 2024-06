Confermato sindaco a Castiglione Olona il primo cittadino Giancarlo Frigeri di "Insieme per Castiglione", con il logo di partito della Lega e quello civico di ViviAmo Castiglione. Il primo cittadino uscente ha ottenuto 2.060 voti, ovvero il 56,33% delle preferenze. Più di 800 i voti di vantaggio sul secondo classificato Cristiano Filieri per riconfermarsi primo cittadino di Castilgione Olona. Filieri ha ottenuto, invece, il 33,47% delle preferenze. 373 voti per Antonella Rudi di Movimento Alternativo, con il 10,2% dei voti.