Franca Giorgetti compie 100 anni: Castellanza festeggia la super-nonna

Castellanza (Varese), 29 settembre 2023 – Franca Giorgetti, da sempre cittadina castellanzese, compie oggi 100 anni. Un traguardo festeggiato dal sindaco Mirella Cerini e dall’assessore alle politiche sociali Cristina Borroni, insieme ai suoi nipoti e pronipoti. Una consuetudine che l’amministrazione comunale rinnova anche in questa occasione, recando personalmente omaggio ai centenari, veri e proprio simboli della continuità di valori e di tradizioni nella comunità.

"Franca è una donna forte e indipendente dall’animo gentile - racconta il nipote Carlo – piena di gioia e di amore per la sua famiglia. Ha preferito non sposarsi pur avendo avuto tanti pretendenti, per potersi dedicare prima ai suoi genitori e dopo ai suoi adorati nipoti, con cui ancora oggi si ritrova ogni domenica per gustosi pranzetti. Adora stare in compagnia degli amici con cui si intrattiene volentieri, con racconti ed aneddoti, ma anche per qualche bella partita a scacchi. Passione che l’ha conquistata già più che ottantenne e che l’ha vista partecipare ad alcuni tornei locali, distinguendosi ogni volta per la sua giovialità e la sua allegria".

Fin da giovane ha coltivato la passione per il suo lavoro di sarta, disegnando e realizzando abiti da sposa e di alta moda, ma anche per la musica lirica e il ballo. Passioni che ha portato avanti negli anni insieme al suo genio creativo frequentando i principali teatri italiani per assistere all’Opera, disegnava e realizzava lei stessa gli abiti da indossare, soprattutto in occasione delle prime alla Scala dell’amato Giuseppe Verdi. Negli ultimi anni, non potendo più recarsi agevolmente a teatro, continua a seguire le sue opere preferite in televisione e a cantarne a memoria le arie più famose, emozionata, ora come allora.

Anche oggi, nel giorno della sua festa, ha accolto commossa e felice l’arrivo del sindaco Mirella Cerini e dell’assessore Cristina Borroni che hanno voluto consegnarle personalmente un bel mazzo di fiori, complimentandosi a nome dell’amministrazione e di tutta la città di questo splendido traguardo e augurando ancora tanta salute serenità e gioia, per lei e per la sua bellissima famiglia.

“E’ stato davvero un momento prezioso”, hanno commentato commosse il sindaco Mirella Cerini e l’assessore Cristina Borroni – poter incontrare una donna così brillante e dalla vita ricca di interessi e soddisfazioni. Lei stessa ci ha confessato, aprendosi in un ammiccante sorriso, che se potesse rifarebbe tutto così“.