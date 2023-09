Fit-walking da provare sabato a Castellanza

Volete sperimentare il "fit-walking?". Sabato è la giornata ideale. Il fit-walking (da fit come fitness, e walking come camminare) è una tecnica ideata nel 2001 dai campioni di marcia olimpionici Giorgio e Maurizio Damilano, e fa parte delle attività non agonistiche riconosciute dalla Federazione italiana di atletica leggera. Sabato alle 10.30, al Parco dei platani (ritrovo al parcheggio di IN’s Mercato) sarà possibile provare gratuitamente questa forma di sport, utile a mantenere in allenamento cuore e circolazione e a sviluppare uno stato di benessere generale, con la guida dell’istruttrice Monica Bottini. "Il progetto è volto a incentivare l’abitudine a camminare, in particolare nelle persone sedentarie e anziane, che possono così praticare un’attività semplice ed economica che non necessita di attrezzature, importante per mantenere cuore e fisico in allenamento e che allo stesso tempo può diventare un momento di aggregazione e socialità", afferma il sindaco Mirella Cerini. L’iniziativa è promossa dal Lions Club Gorla Valle Olona. "Attraverso la pratica del camminare bene - ha sottolineato il suo presidente, Vittorio Vitale - noi Lions vogliamo implementare iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e gestione del diabete e delle patologie cardiovascolari".S.V.