Auto in contromano per 10 chilometri sull’A8: al volante un finanziere completamente ubriaco

In contromano sull’autostrada A8 per almeno 10 km: a qualcuno non sarà sfuggita lunedì notte la presenza sulla carreggiata dell’Autolaghi in senso di marcia errato di una Mercedes A200 bloccata alla barriera autostradale Milano Nord, in territorio di Rho. Aveva percorso così una decina di chilometri: questo è quanto ricostruito dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio intervenuta, a seguito della segnalazione del Centro Operativo Autostradale di Milano. Le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio–Olgiate Olona sono intervenute in tempo prima che il veicolo causasse incidenti. Poi sono scattati i controlli sul conducente che è risultato essere un militare della Guardia di Finanza in servizio in provincia di Varese: era in evidente stato di ebbrezza con un tasso alcolico superiore di oltre tre volte al limite consentito. Il militare è stato dunque denunciato, con conseguente immediato ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo.