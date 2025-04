Atkinsons Monza Open 25, assieme a Federico Cinà Jacopo Vasamì e Pietro Fellin: ecco il trio azzurro di punta alla sfida in Villa Reale

Monza, 4 aprile 2025 – Federico Cinà è il colpo a sorpresa dell’Atkinsons Monza Open 25, il challenger della categoria 100 che prende il via domenica 6 aprile sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis. Il diciottenne palermitano, numero 371 del mondo, salito alle cronache nella prima parte del 2025 per la finale raggiunta nel Challenger greco di Hersonissos, ma soprattutto per avere raggiunto al debutto il secondo turno nel Masters 1000 di Miami dopo avere battuto l’argentino Francisco Comesana, è stato invitato dagli organizzatori brianzoli con una wild card per il tabellone principale. Figlio di Francesco Cinà (il coach che portò Roberta Vinci fra le top-10) e già numero 4 al mondo fra gli under 18, il giovane Federico ha già mostrato la giusta tempra nonostante sia alle prime esperienze in campo internazionale. Vinto in febbraio il torneo ITF di Sharm el Sheik, ha immediatamente puntato su tornei di categoria superiore, mostrando un tennis potente e sapienza tattica.

Top ten under 18

Il direttore del torneo, Giorgio Tarantola, ha ufficializzato anche i restanti due inviti, assegnati a Jacopo Vasamì e Pietro Fellin. Il mancino romano, nato nello stesso anno di Cinà, è già presente nella Top ten del circuito mondiale under 18 grazie ai successi di febbraio in Egitto e Marocco. Mentre Fellin, 23enne padrone di casa, si allena col V-Team sui campi monzesi di via Giovanni Boccaccio e una ventina di giorni fa ha vinto il suo primo titolo internazionale nell’Itf di Huamantla, in Messico. Sono stati resi noti anche i nomi delle Wild Card che prenderanno parte al tabellone delle qualificazioni. Fra questi c’è il diciottenne William Mirarchi, cresciuto nel V-Team e punto di forza della formazione di casa, che milita in Serie A2.

Due giorni di grandi sfide

La giovane speranza brianzola sarà fra i 24 giocatori che si sfideranno fra domenica e lunedì per conquistare uno dei sei posti in palio. Fra gli altri presenti spiccano i giovani azzurri Gianluca Cadenasso, Filippo Romano e Giorgio Tabacco, oltre a Federico Arnaboldi (sempre più vicino alla top-200), Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Enrico Della Valle e Jacopo Berrettini. In queste ore è arrivato, invece, il forfeit nel tabellone principale dello svizzero Jerome Kym, numero 130 del mondo. La sua assenza ha aperto le porte all’arrivo di Daniel Evans, ex numero 21 del ranking meno di due anni fa, giocatore di enorme talento capace in carriera di vincere due titoli Atp (Washington e Brisbane) e la Coppa Davis con la Gran Bretagna.

Gigante della racchetta

Quattro anni fa l’inglese arrivava proprio nella stessa settimana di Monza in semifinale al Masters 1000 di Monte Carlo, superando l’allora numero 1 del mondo Novak Djokovic. A 34 anni cerca di rilanciarsi sul circuito. Un posto nel main draw anche per Matteo Gigante, 23enne romano numero 194 Atp, capace quest’anno di qualificarsi prima all’Australian Open e poi al Masters 1000 di Indian Wells, dove ha anche superato il primo turno. Ora non resta che attendere i sorteggi, domani pomeriggio. Poi, da domenica, si comincia col tennis giocato.

I ngresso gratuito

L’ingresso ai tre campi del circolo Villa Reale Tennis sarà gratuito fino ai quarti di finale di venerdì 11 aprile, semifinali e finale saranno invece a pagamento, ma si annuncia già un sold out per un evento atteso che manca dal circuito challenger dal 2012, quando lo spagnolo Daniel Gimeno Traver si impose negli Internazionali di Monza e Brianza.