Festa per il decimo anniversario di fondazione . Consegnate una targa e due massime onorificenze

Il Lions Club Legnano Rescaldina Sempione ha festeggiato il decimo anniversario di fondazione. Alla serata del Meeting-Charter Night in Villa Jucker a Legnano venerdì 3 erano presenti, con il presidente dell’Lc e past governatore del Distretto 108 Ib1 dell’anno del centenario, Carlo Massironi, il past governatore del Distretto 108 Ib1 Danilo Francesco Guerini Rocco, gli officer distrettuali Manuela Cattaneo, Massimo Bellasio, Marco Petrillo, Jessica Urbani ed Elena Casero e la relatrice della serata Patrizia Corbo, con ospiti del Club Anna Cozzi Mocchetti, Patrick Tayoun, Renata Colombo Casero e i soci. La serata ha omaggiato Massironi, promotore del Club, con una targa ricordo. Poi la massima onorificenza lionistica: una alla memoria del past presidente Angelo Mocchetti e l’altra alla socia Giovanna Colombo Fumagalli per il service "Due occhi per chi non vede".