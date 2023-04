Festa del Primo Maggio Omaggio alla Costituzione

di Lorenzo Crespi

Sarà la Costituzione italiana il tema al centro del Primo Maggio 2023. Un omaggio in occasione del settantacinquesimo anniversario del documento entrato in vigore nel 1948. Sarà così in tutt’Italia, Varese compresa, dove le tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil stanno preparando la manifestazione che si svolgerà nell’arco della mattinata nel capoluogo. "Celebreremo la nostra Costituzione che al suo articolo 1 ha il lavoro come parte fondante - spiega Giancarlo Ardizzoia, componente della segreteria della Cgil di Varese - sempre in questo Primo Maggio ricorre il centesimo anno dal 1923, quando la dittatura fascista con a capo Mussolini vietò la festa: anche questa è una ricorrenza a cui diamo particolare valore". L’evento varesino prenderà il via lunedì 1 maggio alle 9 in piazza Repubblica con il concentramento, prima della partenza del consueto corteo che attraverserà le vie del centro. L’arrivo in piazza Monte Grappa è previsto per le 11: qui si svolgeranno gli interventi dei delegati e delle delegate di Cgil, Cisl e Uil, con musica dal palco. Infine le conclusioni a cura di Tania Scacchetti della Cgil nazionale. Il Primo Maggio apre un mese di mobilitazioni dei sindacati in tutt’Italia con tre eventi a Bologna, Milano e Napoli, per presentare le proposte su lavoro e diritti. "Sono tanti i temi, a partire dal fisco - sottolinea Antonio Massafra, segretario generale della Uil di Varese - abbiamo chiesto un abbattimento di 5 punti della tassazione, che in Italia è molto alta: il potere d’acquisto è basso di fronte all’inflazione". Altro punto le pensioni: "Abbiamo lavoratori di più di 60 anni che fanno lavori usuranti: chiediamo che bastino 41 anni di contributi o i 62 anni di età e che vengano rivalutate le pensioni". Quindi la sicurezza sul lavoro, di cui si è celebrata ieri la giornata mondiale. "L’Italia è un paese che ogni anno versa un contributo di 4000 vittime per cause lavorative: è un discorso inaccettabile - osserva Albino Gentile della segreteria della Cisl dei Laghi - la sicurezza dev’essere un valore e una priorità".