“Festa del cane fantasia“. Affidi del cuore con cure e cibo in dono

Era in programma la scorsa domenica ma a causa del maltempo è stata rimandata a oggi. La Protezione animali di Legnano (Pal), di via Don Lorenzo Milani 24, invita tutti alla “Festa del cane fantasia“, trentesima edizione. Dalle 10.30 alle 18 banchetti di libri usati, pesca di beneficenza, AperiPal, BancoPal e presentazione del calendario 2025. Iscrizioni alle sfilate dalle 10.30 alle 13.30. Alle 12 pranzo vegetariano e vegano e alle 14 la presentazione della manifestazione. Il pomeriggio è dedicato appunto alle sfilate, previste quattro categorie: cani sopra i 10 anni, sotto i 12 mesi, di razza di qualsiasi età, meticci di qualsiasi età.

"Un momento toccante sarà la premiazione dei nostri Affidi del cuore, dedicata alle adozioni speciali del canile e del gattile: sono animali ammalati, anziani, con problemi comportamentali – afferma la responsabile Antonella Legnani (nella foto) – Preziose e inaspettate, le adozioni hanno regalato un lieto fine a chi sembrava destinato a rimanere per sempre senza famiglia. Tutto il ricavato lo useremo per pagare cure e farmaci". Sarà inoltre presente un punto raccolta di cibo per i gatti e per tutti gli amici delle colonie feline di cui la Protezione animali legnanese si occupa.

S.V.