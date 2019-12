Varese, 9 dicembre 2019 - Dopo alcuni rinvii fissata la data della Conferenza dei servizi che riguarda il progetto del nuovo collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa alla linea Rfi del Sempione: è in calendario mercoledì 18 in Regione alle ore 14.

In vista del tavolo Legambiente Gallarate ribadisce in un documento le ragioni del No. «Progetto inutile, non sostenibile e gravemente impattante», sostengono dal Cigno Verde gallaratese. Tra i motivi della contrarietà, la mancanza di Vas, il fatto che l’intervento sia inserito all’interno del Parco del Ticino, l’analisi costi-benefici che non depone certo a favore dell’opera. Di recente contro l’opera si è espresso all’unanimità il consiglio comunale di Casorate Sempione.