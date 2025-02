Estorsione e minacce al padre e alla compagna. Ventottenne in manette

Arrestato dalla polizia di Varese in flagranza di reato un ventottenne di origini albanesi per tentata estorsione nei confronti del padre e della compagna. A entrambi aveva richiesto denaro per acquistare sostanza stupefacente reagendo al loro rifiuto con insulti e gravi minacce, fino ad arrivare a distruggere lo specchietto dell’auto della ragazza. Gli agenti sono intervenuti nel parcheggio di viale Belforte dopo la segnalazione arrivata da un uomo il cui figlio stava dando in escandescenze. Sul posto i poliziotti hanno tentato di calmare il giovane che continuava ad insultare il padre e la sua compagna, affermando che la colpa del suo comportamento era loro. Il ventottenne è stato accompagnato in Questura, dove la compagna ha sporto denuncia. La ragazza e il padre hanno dichiarato di vivere da mesi in una situazione tragica per le continue richieste di denaro da parte del giovane, tossicodipendente e spesso in preda all’astinenza che reagiva con comportamenti aggressivi e minacciosi. Il ventottenne è stato arrestato e accompagnato in carcere a Varese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ros. Fo.