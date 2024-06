Estate sicura in acqua, arrivano i bagnini sulle spiagge del lago Maggiore

Varese, 27 giugno 2024 – Estate sicura : anche per la stagione estiva 2024 l’Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio-Monate e Varese ha attivato il servizio bagnini sulle principali spiagge del Lago Maggiore. Il servizio ha preso il via sabato scorso e terminerà domenica 18 agosto.

Dove?

Le prime località a usufruirne sono quelle di Maccagno con Pino e Veddasca (Parco Giona), Laveno Mombello (Cerro), Ispra (Porto), Ranco (Caravelle), Angera (La Noce) e Sesto Calende (Lisanza). Progressivamente, nei successivi fine settimana, comincerà per le altre postazioni. Per il mese di agosto è prevista la presenza dei bagnini su tutte le postazioni e in tutti i giorni della settimana.

Gli orari

Questi gli orari di servizio: 5 ore (dalle 13 alle 18), 6 ore (dalle 12 alle 18), 7 ore (dalle 11 alle 18). Gli orari sono differenziati per postazione e giorno: nei fine settimana e nel periodo di Ferragosto sono previsti turni di 7 ore, in base alla maggior affluenza sulle spiagge. In ogni postazione ci sarà un cartello con gli orari di servizio e presenza del bagnino. Il personale è riconoscibile dalla maglietta rossa con la scritta "Salvataggio" e il logo dell’Autorità di bacino e ha in dotazione la borsa di primo soccorso, un binocolo e un fischietto. Per tutta la stagione sono previste oltre 3.600 ore di servizio, con un costo per l’Autorità di bacino di 100 mila euro.

“Come ogni anno – dice il presidente dell’Autorità di bacino Fabio Passera – siamo preoccupati per la sicurezza dei bagnanti che, siamo certi, accorreranno numerosi sui nostri litorali. La presenza del bagnino è importantissima, ma non basta. Alla base di tutto ci devono essere comportamenti responsabili e una grande prudenza. Il lago è il luogo di svago per eccellenza, ma sa diventare pericoloso se preso sottogamba. L’auspicio è quello di passare un’estate serena e senza incidenti".

Le regole

Dalla Prefettura di Varese invece nei giorni scorsi è arrivato ai Comuni il vademecum con le regole anche per i bagnanti, che vanno rispettate per garantire la sicurezza. Tra le richieste nella comunicazione ai sindaci, il richiamo alla necessità di installare, in prossimità delle aree interessate, la cartellonistica riportante i simboli di divieto e di pericolo (accensione fuochi, divieto di balneazione, ecc.) facilmente comprensibili, considerando che sono frequentate anche da cittadini stranieri che spesso non comprendono la lingua italiana.