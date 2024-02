Esasperato dai ladri, negoziante lascia un messaggio: porta aperta, non sfondate la vetrina. Non ci sono soldi

La porta aperta del negozio e un cartello appeso sul vetro, il messaggio "Non rompere la vetrina. Non ci sono soldi". La fotografia con il cartello è stata pubblicata sul gruppo Facebook "Sei di Caronno Varesino se…" dal titolare di un’attività, bersaglio di recente di due furti nel suo negozio. Un’altra immagine invece mostra come dopo il furto ha trovato all’interno il negozio: il registratore di cassa e il cassetto aperti e vuoti. Immediata la solidarietà da parte dei caronnesi mentre tra i commenti si legge anche la proposta di organizzare "una marcia contro questa assurda microcriminalità". Pochi giorni fa l’autoscuola del paese, presa di mira diverse volte dai ladri, ha chiuso temporaneamente l’attività e il titolare ha appeso dei cartelli chiedendo, anche in questo caso un messaggio rivolto ai ladri, di non rompere nuovamente la vetrina.