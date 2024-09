Ecco le matricole alla Liuc. Col lavoro già assicurato

Si riparte. In settimana circa 800 matricole della laurea triennale e magistrale hanno varcato la soglia della Liuc - Università Cattaneo. Ad accoglierle studenti, iniziative, e non ultimo il saluto del rettore Federico Visconti, passato nelle aule per incontarle. L’ingresso in una nuova realtà è sempre carico di aspettative ma anche di smarrimenti e timori. Le matricole hanno incontrato le associazioni studentesche e i gruppi di studenti impegnati in ambiti diversi nell’Ateneo. C’è poi il nuovo progetto “Liuc Sport“ da scoprire e il nome di Aldo Rossi da conoscere. Primo italiano ad aver vinto nel 1990 il premio più prestigioso al mondo per l’architettura (il Pritzker Prize), è l’autore della riconversione dell’area industriale dell’ex Cotonificio Cantoni nello spazio dove ora sorge l’Università.

Tra le occasioni di incontro per le matricole magistrali, si è anche svolto un confronto anticonvenzionale con i direttori delle Scuole di Economia e Management e di Ingegneria Gestionale, Chiara Mauri e Tommaso Rossi, nel corso di un aperitivo con la partecipazione di Alessio Agostinelli, laureato di successo, partner in EY Strategy. L’Ateneo ha anche appena lanciato la propria nuova immagine dal sito ai canali social. "Liuc si presenta innanzitutto come Business University – afferma l’amministratore delegato, Richard Arsan – a sottolineare che è un’Università unica, nata da imprenditori per sostenere le imprese e per insegnare a fare impresa, grazie alle competenze e alle sinergie singolari fra le sue quattro scuole ossia Economia e Management, Ingegneria Gestionale, Business School e PhD in Management".

Cuore del nuovo logo, la U di Liuc che viene valorizzata e diventa il simbolo di un’Università che non mette genericamente al centro gli studenti bensì ogni singolo studente, che dà valore proprio a te. "Claim della campagna è infatti “Liuc Business University. With U at the center“ – spiegano dall’Ateneo – La centralità della persona si traduce in cura, qualità e attenzione nella didattica, nella ricerca, nei servizi. La stella, che segna la continuità con il passato, è il simbolo della capacità di orientare e indirizzare gli studenti, come dimostrano gli ottimi dati di placement: a un anno dalla laurea magistrale l’88% degli studenti di Economia e il 92.6% di Ingegneria risultano occupati rispetto a una media Almalaurea rispettivamente dell’82.3% e del 91.8%". Dunque un nuovo inizio per l’Università, un restyling per ribadire con determinazione specificità e valori.

Silvia Vignati