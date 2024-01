Ecco due eventi gemelli sul tema dell’assistenza

Due eventi gemelli, a Varese e Luino, per parlare del prendersi cura, di come le comunità locali stanno cambiando e della necessità di gestire il cambiamento in un modo nuovo e sempre più integrato. Due serate per incontrarsi e confrontarsi, riflettere sulla realtà e su come affrontarla. "CareSeekers - In cerca di cura" è un documentario on the road alla ricerca della cura, presentato dalle cinque principali fondazioni che sul territorio si occupano di anziani e famiglie. L’appuntamento è per venerdì 2 febbraio alle 20.30 a Varese in Sala Montanari e sabato 3 alle 16.45 a Luino a Palazzo Verbania. Dopo la proiezione in entrambi gli eventi è previsto un dibattito alla presenza della regista del documentario Teresa Sala e degli operatori delle fondazioni che organizzano gli appuntamenti: Molina, Comi, Cavalier Menotti, Longhi Pianezza e Menotti Bassani. "Questi due eventi – dice Barbara Cirivello, direttrice generale della Fondazione Longhi Pianezza - sono stati pensati come un’occasione in cui le nostre realtà vanno incontro al territorio e fanno rete tra loro. Non è più tempo delle strutture-microcosmo, ma delle Rsa aperte: prima dell’accoglienza in struttura, le possibilità per le famiglie sono moltissime, dall’assistenza diurna a quella domiciliare, ma siamo noi a doverle raccontare. Questi due eventi sono un’opportunità". Per Carlo Maria Castelletti, presidente del Molina di Varese, "la collaborazione è l’arma vincente quando si parla di cura - racconta - per questo abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa". Partner anche Uneba che raggruppa 52 Rsa del varesotto. L.C.