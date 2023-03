Dumenza: chi vuole gestire un rifugio a quota 1.000 metri? Ecco come candidarsi

Il rifugio nei boschi della Val Dumentina

Dumenza - Un rifugio in quota a quasi 1.000 metri d’altezza (940 per essere precisi) e il centro di piccola accoglienza comunale situato invece a valle, nella frazione Due Cossani in via XXIV maggio. Sono le due strutture che il Comune di Dumenza intende affidare a un gestore tramite un bando. Il documento, che si può consultare sul sito comunale, detta le condizioni del contratto che sarà stipulato con l’offerta che otterrà il punteggio migliore. Tra le due strutture quella che può suscitare maggiore attenzione in chi intende tuffarsi in una nuova avventura imprenditoriale è senz’altro il rifugio situato in località Alpe Bovis, nel cuore dei boschi della Val Dumentina.

Una posizione strategica importante al centro di una fitta rete di sentieri ai piedi del Monte Lema, massiccio che l’Italia condivide con la confinante Svizzera. Il rifugio escursionistico si può raggiungere tramite sentieri di varia difficoltà e lunghezza, dal più breve di soli 30 minuti che parte dalla strada per Pradecolo fino a un percorso medio da Due Cossani e uno più lungo dall’abitato di Dumenza. L’affittuario avrà anche la possibilità di somministrazione di alimenti e bevande presso la struttura, di cui dovrà garantire l’apertura minima dall’1 maggio al 30 settembre di ogni anno.

Almeno quattro i giorni di apertura da coprire nell’arco della settimana, di cui il sabato e la domenica obbligatori. La struttura si sviluppa su due piani e ospita anche un dormitorio con 8 posti letto. Il rifugio non è collegato alla rete idrica comunale: l’approvvigionamento avviene tramite una presa dal torrente Colmegnino. L’altra struttura inserita nel bando è costituita invece da un dormitorio di 16 posti letto e una sala da pranzo. La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata a venerdì 24 marzo.