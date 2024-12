Donazioni record agli ospedali. L’Asst raccoglie 1,4 milioni di euro

Donazioni di oltre un milione e 400mila euro ai tre ospedali dell’Asst Valle Olona. L’anno si chiude con la conferma del forte legame dell’azienda sanitaria con il territorio. A presentare i dati delle donazioni, arrivate da singoli cittadini, associazioni, fondazioni, è Daniela Bianchi, direttore generale dell’Asst, affiancata dalla sua squadra. Ci sono state 421 assunzioni, mentre 305 le cessazioni (+116). Annunciato anche #SiamoValleOlona, "un progetto unico e innovativo di welfare aziendale per una struttura pubblica sanitaria che può contare su oltre 4mila dipendenti e un’utenza di 450mila abitanti. Come ben sapete, alla fatica fisica e psicologica del nostro personale dopo la pandemia, si sono aggiunti altri aspetti strutturali". Il primo, dice la direttrice, "è la difficoltà a valorizzare e sostenere il merito e le figure di cui la sanità ha più bisogno. Oggi il sistema dei contratti collettivi nazionali non ci aiuta. Con il risultato di avere ruoli che senza un aiuto concreto rischiano di essere trascurati dai giovani che orientano negli ultimi due anni di università le loro scelte sulle specialità spesso più redditizie". In questo contesto nasce il piano dell’Asst. "Un incubatore per rendere più attrattivi i nostri ospedali, case di comunità, sistema delle cure primarie, emergenza urgenza. Nel Varesotto esiste un tessuto di grande valore imprenditoriale, istituzionale, senza dimenticare lo sport. Tutti elementi identitari e sono convinta che la possibilità di una riscossa sia legata anche alla consapevolezza di questa ricchezza di capitale sociale presente". il principio di reciprocità funziona anche in sanità, conclude la dottoressa Bianchi. "Le persone restituiscono ciò che ricevono. Gli spunti sono già molti: sconti sulle bollette energetiche, affitti a prezzi calmierati, buoni per fare la spesa, sostegno per l’attività scolastica, formazione. A questo si deve aggiungere anche la bellezza dei luoghi, compresi i nostri: dalle aiuole ai parcheggi dalla mensa ai cartelli fino alle divise, reparti, corridoi. Belli da vivere e da lavorare. Un grazie a chi ha già aderito. Noi ci siamo. E rilanciamo il senso più profondo del nostro progetto #SiamoValleOlona: prendersi cura di coloro che si prendono cura".