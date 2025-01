Domenica esotica, al palazzetto tornano i rettili

Tornano a Busto Arsizio….i rettili. Sì proprio loro, serpenti, lucertole, camaleonti e altre specie esotiche che saranno in vetrina nell’evento in programma domenica alla sesta edizione della mostra-scambio internazionale “Milano Reptiles Meeting” all’ E-Work Arena, in viale Gabardi. Attesi i migliori 150 allevatori di animali esotici provenienti da ogni parte del mondo, pronti a far conoscere in maniera professionale e scientifica gli animali da terrario al pubblico che arriverà a Busto Arsizio, puntando a superare i settemila visitatori dello scorso anno.

Ci sarà la possibilità di acquistare serpenti, camaleonti, lucertole e piccoli mammiferi esotici e di ricevere dagli esperti tutte le informazioni per gestirli al meglio. "È un evento di successo che porta a Busto tanta gente", ha detto alla presentazione dell’iniziativa l’assessore al Commercio Matteo Sabba, che ha ospitato a Palazzo Gilardoni gli organizzatori della manifestazione, insieme a due terrari contenenti un geco ciliatus e due esemplari di dendrobates, le cosiddette “rane freccia”. Hanno sottolineato gli organizzatori: "Ormai è una manifestazione tra le prime a livello europeo, e abbiamo visitatori che arrivano da Francia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, oltre che da tutta Italia".

Evento dunque di prestigio che punta su un’accurata selezione riuscendo a portare in città l’elite tra gli allevatori e i commercianti del settore. Tra il pubblico sono attesi anche vip, influencer e youtuber, tra cui Jake La Furia e importanti personalità del mondo scientifico. Al primo posto il benessere degli animali.

In fiera sono presenti due veterinari, gli organizzatori assicurano quindi la massima attenzione e questo è uno dei punti di forza dell’evento ospitato al Palazzetto in viale Gabardi, che per l’intera giornata di domenica diventerà un grande “set” esotico. Sono attesi appassionati ma anche curiosi, persone che magari fino ad oggi hanno visto le specie esposte solo in tv, nei documentari, sempre affascinanti nei loro racconti per immagini, ma domenica ci sarà la possibilità di vederle da vicino. Un’occasione per conoscere questo mondo anche per le famiglie con bambini che potranno esplorarlo dal vivo. La mostra sarà aperta dalle 10 alle 19, il costo del biglietto è di 15 euro, ridotto 10 euro (fino a 12 anni), gratuito per disabili e bambini sotto i 5 anni.

Rosella Formenti