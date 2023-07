Domani a Cardano al Campo, Medaglia d'Oro al Valore Civile per Laura Prati

Domani a Cardano al Campo, a dieci anni dalla scomparsa, sarà ricordata la sindaca Laura Prati con il conferimento della medaglia d’oro al Valore civile della Presidenza della Repubblica. Ogni anno il ricordo di quella tragica mattina quando Giuseppe Pegoraro, ex agente della Polizia locale, fece irruzione in comune ed esplose colpi di pistola che ferirono gravemente la sindaca e il suo vice Costantino Iametti. Laura Prati morì venti giorni dopo, il 22 luglio. Domani alle 9 in Sant’Anastasio una messa in suffragio di Laura Prati, celebrata dal vescovo vicario monsignor Giuseppe Vegezzi, poi cerimonia

al monumento ai Caduti con il Prefetto Salvatore Pasquariello che consegnerà ai familiari di Laura Prati la medaglia d’oro al Valore civile del Presidente Mattarella. R.F.