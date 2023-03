Distributori di sigarette hackerati dagli anarchici "Liberate Cospito dal 41-bis"

“Fuori Alfredo dal 41 bis”. È la scritta comparsa su una serie di distributori automatici di sigarette in mezza Italia. E poi prodotti a dieci centesimi e altri slogan contro il carcere duro al 41 bis, e sempre a favore della liberazione dell’anarchico in sciopero della fame ormai da ottobre. Anche nel Lodigiano si sono registrati due casi di hackeraggio dei distributori automatici di sigarette. Sabato sera sono infatti andate in tilt le tabaccherie self service a Codogno in via Verdi e a Lodi in viale Pavia. Sono stati subito avvisati i carabinieri, arrivati sul posto. Le “macchinette“ sono state subito disattivate. Azioni analoghe anche nel Bresciano e a Milano.