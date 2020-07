Dopo lo stop alla Festa della Montagna con gli alpini a Varese e l’addio alla Fiera di metà settembre, sempre nel capoluogo, il Covid-19 miete un’altra “vittima”. Salta, infatti, anche il tradizionale spettacolo di fuochi artificiali in programma a Laveno Mombello a Ferragosto. La conferma è arrivata dal sindaco Ercole Ielmini e dai volontari della Pro loco, da sempre in prima linea nell’allestimento dell’evento. Impossibile, infatti, garantire le norme di distanziamento sul lungolago, sempre affollatissimo in occasione della manifestazione. Lo spettacolo era stato annullato due volte per maltempo, negli anni ’50 e ’60. Sempre a causa delle condizioni meteo avverse due anni fa era stato rimandato.

© Riproduzione riservata