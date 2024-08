Dirigente scolastica in congedo: "Diciassette anni esaltanti"

Una cerimonia speciale è in programma oggi al Liceo Classico – Linguistico Daniele Crespi: nel cortile interno dell’istituto di via Carducci verrà interrata una capsula del tempo, destinata a contenere oggetti, immagini e messaggi per i posteri. L’iniziativa è stata promossa dal comitato studentesco del prestigioso liceo bustocco, e sarà anche occasione per un saluto particolare, quello alla dirigente Cristina Boracchi, da lunedì 2 settembre in pensione. Sono invitati tutti gli studenti, anche gli ex alunni, che hanno mantenuto un forte legame con il liceo, portando ciò che pensano potrà essere interessante per i giovani che in futuro frequenteranno l’istituto.

Appuntamento dunque alle 12, nel cortile della scuola, per la composizione della capsula con l’inserimento di pensieri, oggetti, ricordi “datati” 2024 e quindi la sua chiusura, pronta per essere interrata, uno scrigno prezioso che potrà essere aperto tra un po’ di anni, rivelando il suo tesoro speciale, pensieri, ricordi, immagini, preziosi tasselli di esperienze di vita “inviati” al futuro.

La cerimonia sarà carica di emozioni anche perché sarà occasione per il saluto alla preside che dal 2 settembre lascerà l’istituto, dopo tanti anni di servizio, trascorsi trasmettendo passione e impegno a diffondere valori e cultura, impegno che continuerà nell’ambito culturale, come animatrice di tanti importanti eventi, a cominciare dalla prestigiosa manifestazione Filosofarti. Boracchi è stata alla guida del Liceo Crespi per 17 anni, "anni intensi ed esaltanti", li ha definiti , la sua dirigenza ha lasciato il segno. Alla guida della scuola arriverà Giovanni Ferrario, dirigente uscente dell’istituto superiore di Abbiategrasso.

R.F.