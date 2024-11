Denunciato rapinatore 18enne. La sua fuga si ferma in piazza

Si è concluso in piazza Avis un inseguimento che ha coinvolto i carabinieri e due giovani stranieri in fuga su un ciclomotore. Il mezzo era stato oggetto di una rapina a Garbagnate Milanese. Solo uno dei due è stato bloccato: un cittadino pakistano di 18 anni. Il complice è riuscito a scappare. I militari hanno intercettato il ciclomotore sospetto e lo hanno inseguito per diverse vie di Saronno. Qui il giovane conducente è stato fermato dopo aver opposto resistenza. Il 18enne è stato denunciato a piede libero per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Proseguono le indagini. S.G.