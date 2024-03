Allarme Dengue a Busto Arsizio, un caso sospetto: scatta la disinfestazione. Dove e quando

Busto Arsizio, 22 marzo 2024 – Caso sospetto di Dengue a Busto Arsizio, oggi il Comune ha ricevuto una segnalazione da parte di ATS Insubria riguardante un caso di sospetta positività per un residente in via Ippolito Nievo. L’amministrazione comunale si è subito attivata per avviare gli interventi mirati a proteggere la salute pubblica e prevenire la diffusione di malattie trasmesse da insetti vettori, come la zanzara del genere Aedes, responsabile di malattie come Zika, Chikungunya e Dengue.

In particolare già da questa sera cominceranno i trattamenti di disinfestazione secondo le modalità prescritte da ATS che proseguono fino a domenica 24 marzo. I trattamenti hanno inizio alle ore 22-22.30 e termineranno tra mezzanotte e l’1. Con ordinanza sindacale n. 4 di oggi è stata definita un’area precauzionale di intervento (nel raggio di 200 metri da via Nievo) che comprende i seguenti tratti viari: Via Nievo, Via Adria, Via Catullo, Viale Borri, Via Codroipo, Via Pordenone, Via Bonghi, Via Cividale, Piazzale Crespi, Via Ponzella, Via Del Bosco, Via Vicenza, Via Montebelluna, Via Bobbio, Via Gussoni, Via Jesolo, Viale Boccaccio.

Dal Comune si invitano i cittadini, durante il trattamento, a tenere le finestre chiuse e a non lasciare all’aperto animali domestici, cibi e panni stesi. Inoltre frutta e verdura dell’orto o del giardino, se non raccolti prima dell’inizio del trattamento, non potranno essere raccolti e mangiati per i successivi 30 giorni.