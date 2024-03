Declamazioni improvvisate in rima. Sfida al festival Giorni diVersi

È iniziato ieri il festival di poesia Giorni diVersi, preceduto nei giorni scorsi da una vera e propria invasione poetica della città. Sono infatti comparsi manifesti con poesie e frasi di poeti e poetesse di ogni epoca e stile senza dimenticare i tantissimi messaggi sulla poesia elaborati dai bambini e dalle bambine delle scuole che li hanno condivisi anche nelle vetrine. Tra i primi appuntamenti quello d’apertura con il poeta Tommaso Di Dio che ha presentato il suo recentissimo libro sul poeta Dylan Thomas. Oggi due appuntamenti decisamente originali: dalle 17 in Villa Gianetti un rasserenante reading poetico accompagnato dal pianoforte, a cura di Unitre, che spazierà dal 1200 fino ad oggi. In serata invece l’atteso Poetry Slam, la sfida tra i poeti che improvvisano declamazioni in rima, spesso molto personali, intime, sentite ed emozionanti anche per il pubblico. A fine serata sarà decretato il vincitore in un clima di condivisione diretto da Giacomo Ranco, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario dalle 21. S.G.