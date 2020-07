Oltre 5mila euro di danni saranno addebitati dal Comune all’assicurazione del conducente dell’auto che ha danneggiato il semaforo pedonale e la segnaletica della nuova rotonda della Varesina, fra via Cesare Battisti e viale dello Sport. Dopo l’incidente è stato necessario un primo intervento dei tecnici comunali per sistemare la segnaletica verticale e un altro per il rifacimento del plinto a sostegno del palo semaforico.

Il manufatto era stato posizionato davanti all’attraversamento pedonale situato nei pressi della rotatoria per permettere a chi si deve recare al poliambulatorio di attraversare la Varesina in tutta sicurezza. Insomma un risarcimento quanto mai necessario visto che negli ultimi mesi l’Amministrazione ha speso 50mila euro per mettere in sicurezza l’incrocio.

S.G.