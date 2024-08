Dalla cultura all’ambiente: i progetti in provincia

Valorizzare la cultura, proteggere l’ambiente e migliorare la qualità della vita attraverso il sostegno a iniziative locali che si distinguono per innovazione e impatto sociale. Sono gli obiettivi che hanno guidato Fondazione Cariplo nella selezione di 11 progetti sul territorio di Varese attraverso due bandi. In totale sono stati erogati 423mila euro. Il primo bando, "Clima Creativo", aveva l’obiettivo di sostenere progetti innovativi che combinano creatività artistica e sensibilizzazione ambientale. Le iniziative selezionate mirano a promuovere una maggiore consapevolezza delle problematiche climatiche attraverso l’arte e la cultura, portando un cambiamento positivo nelle comunità locali. Cinque le realtà premiate: Karakorum di Varese per un progetto che promuove l’arte come strumento di attivazione sociale e sensibilizzazione ambientale; Teatro Periferico di Cuveglio per un’iniziativa che utilizza il teatro per esplorare e sensibilizzare sulle tematiche ambientali legate all’acqua e al territorio montano; Cast di Laveno per un progetto per educare i giovani alla sostenibilità attraverso esperienze pratiche e formative; Istituto Oikos di Varese per un’iniziativa che mira a educare i giovani alla resilienza climatica, trasformando l’ansia in speranza; 3 Elle di Dumenza per un progetto che unisce la tutela delle api alla sensibilizzazione ambientale e alla sostenibilità.

Il bando "Riprogettiamo il Futuro" si è concentrato invece su progetti che propongono soluzioni sostenibili per il miglioramento della qualità della vita nei territori. Il bando supporta iniziative che spaziano dalla rigenerazione urbana alla promozione del benessere sociale, incentivando la partecipazione attiva dei cittadini e il rafforzamento del senso di comunità.

Sei le realtà beneficiarie: Teatro Periferico di Cuveglio per un’iniziativa che mira a promuovere il benessere sociale attraverso attività culturali e artistiche; Il Villaggio in città di Busto Arsizio per un progetto che promuove la cooperazione sociale come strumento di sviluppo e inclusione; Avalon di Daverio per un’iniziativa che mira a educare i bambini alla sostenibilità e alla consapevolezza sociale; Cooperativa San Luigi di Varese per un progetto che supporta i giovani nello sviluppo delle loro capacità per un futuro sostenibile; Arcigay Varese per un’iniziativa volta a promuovere l’inclusione sociale e il cambiamento attraverso attività culturali e di sensibilizzazione; Filmstudio 90 per un progetto che mira a trasformare l’associazione in un’impresa sociale.

Lorenzo Crespi