Dai banchi al Tonale. L’ultima lezione dell’anno con gli sci e le ciaspole

Ultima lezione dell’anno in montagna per gli studenti degli istituti Olga Fiorini e Marco Pantani di Busto Arsizio. Un’ opportunità per i ragazzi di avvicinarsi alle discipline invernali grazie ai tecnici messi a disposizione dalla Fisi. Non in classe, dunque, l’ultimo giorno prima delle vacanze natalizie, ma sulle piste da sci del Tonale per oltre 150 studenti degli istituti superiori diretti da Mauro e Cinzia Ghisellini. L’iniziativa è stata sviluppata da Acof in collaborazione con il Comitato Alpi Centrali della Fisi, la Federazione italiana degli sport invernali.

Grazie alla disponibilità del presidente Franco Zecchini e del suo consigliere regionale Fabrizio Ranisi, è stato possibile organizzare un’intera giornata di prove sulle piste del Tonale, permettendo a chi già pratica lo sci di perfezionare le proprie abilità e ai neofiti di prendere contatto con la disciplina. "Ci è sembrato bello – spiega Cinzia Ghisellini – chiudere un’annata importante con un’iniziativa divertente. Ormai con la Fisi, così come con il Coni Lombardia, c’è un grandissimo affiatamento. Ci piace che i giovani si approccino alla montagna in maniera sana e sportiva, accompagnati da docenti che hanno davvero condiviso le finalità della proposta. Oltretutto, le lezioni non hanno riguardato solo lo sci alpino e quello di fondo, ma c’è chi ha scelto le ciaspole, chi i pattini su ghiaccio e chi lo slittino. La giornata sulla neve si aggiunge alla sinergia già stretta con Fisi per avvicinare i più giovani agli sport di montagna".

Molto soddisfatto anche Mauro Ghisellini, direttore di Acof: "Siamo sempre alla ricerca di proposte innovative e coinvolgenti. La pratica sportiva messa al centro del percorso educativo è un nostro punto fermo che ormai in tantissimi ci hanno copiato. Anche in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina vogliamo essere in prima fila, per valorizzare al meglio tutte le opportunità regalate dal nostro territorio".

Va ricordato che da molti anni cultura e sport vanno di pari passo ad Acof: il liceo scientifico sportivo Pantani è stato pioniere oltre vent’anni fa, diventando poi un modello per altri istituti superiori. R.V.