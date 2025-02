Cuore e malattie. Scende in campo il grande basket

Una serata di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Si terrà domenica l’Heart Night promossa dalla Pallacanestro Varese in occasione della gara casalinga contro Trento. I giocatori indosseranno delle divise da gioco speciali pensate per l’iniziativa, con il logo societario modificato a tema: nello stemma ci sarà proprio un cuore. All’inizio del match sarà consegnato ad ogni spettatore un Qr code con informazioni utili per prevenire le malattie cardiovascolari, prima causa di decesso nei paesi occidentali. L’attività non si esaurirà alla partita di domenica: sono in programma infatti per le giornate del 26, 27 e 28 febbraio (informazioni e prenotazioni sul sito della Pallacanestro Varese) dei check up gratuiti per la cittadinanza presso ambulatori allestiti al Palazzetto di Masnago.

L.C.