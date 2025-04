Crolla un grosso albero. Paura in via Pirandello

Attimi di paura lungo viale Luigi Pirandello. A causa del forte vento e della pioggia intensa delle scorse ore un albero che costeggia la direttrice che conduce verso la chiesa di S. Edoardo si è piegato finendo orizzontalmente proprio in mezzo alla strada. I residenti all’altezza del civico 26 hanno udito un boato e dalle finestre hanno visto l’albero disteso sulla carreggiata. Per pura fortuna nessun automezzo stava transitando lungo la via e le aree di parcheggio erano sgombre altrimenti la conta dei danni, sarebbe risultata ben più pesante. Da tempo i residenti lungo il viale della periferia sud di Busto Arsizio lamentano una scarsa attenzione nei confronti del complesso arboreo che ormai vecchio di decenni, rischia di rappresentare un pericolo per chi vi abita ma anche per chi transita sotto alberi alti decine di metri. Ieri mattina i tronchi sono stati rimossi. P.M.