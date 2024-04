Crolla il tetto di una casa disabitata. Danneggiate le auto parcheggiate

Crolla il tetto di un un vecchio edificio disabitato a Cuggiono. La struttura si trova in via San Gregorio e sul posto sono intervenuti tre squadre di soccorritori con Vigili del fuoco di Legnano con i volontari di Inveruno dalle 7.30 di ieri. I pompieri hanno bonificato e messo in sicurezza l’area. Al momento del crollo non c’erano persone all’interno dell’edificio e non sono stati segnalati feriti. Sul posto anche polizia locale e i carabinieri della locale stazione. Durante il cedimento della copertura alcune vetture parcheggiate, in prossimità del fabbricato disabitato, sono rimaste danneggiate. Ingenti, per alcune, i danni.

Alla base dell’improvviso cedimento le pessime condizioni dell’edificio, segnalato più volte come pericolante, alle quali hanno dato il “colpo di grazia” le avversità del meteo degli scorsi giorni con la pioggia e il vento che hanno seriamente minato la stabilità della struttura fino al crollo di ieri mattina che ha spaventato tutti i residenti e chi stava transitando a quell’ora. Nell’aprile del 2020 un altro tetto era crollato in paese, questa volta in via San Rocco, nel pieno centro di Cuggiono. È successo martedì 21 aprile, poco prima delle 21, in una vecchia casa disabitata. Anche in quel caso sul posto erano intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Inveruno per mettere in sicurezza la via. Non c’erano stati feriti, ma solo diversi danni.

Ch.S.