Croce rossa in campo Nella maxi esercitazione va in scena l’emergenza

di Christian Sormani

Oltre 130 persone prenderanno parte alla mega esercitazione di sabato notte che impegnerà 7 mezzi di Croce rossa, un’automedica del 118 Lombardia e personale dei vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine.

Il progetto si svolgerà nel fine settimana, da domani a domenica, ad opera dei volontari del comitato di Legnano-Parabiago.

Le attività previste saranno l’allestimento e smontaggio di tensostrutture autonome in grado di garantire tutti i servizi per l’intero arco temporale del progetto (cucina, dormitorio, refettorio, servizi igienici, aule di formazione, impianti). Per la parte logistica di allestimento e montaggio, si coivolgeranno i volontari partecipanti al campo. Poi la realizzazione di quattro corsi di aggiornamento in materia di maxi emergenza e gestione degli incidenti maggiori da svolgersi a rotazione a gruppi. Il campo sarà allestito nei pressi della Rsa L’Oasi dove il gruppo formazione della Cri organizzerà un corso per truccatori e simulatori, utile nell’addestramento simulato di una maxi emergenza.

L’addestramento del personale volontario si svolgerà con la realizzazione in notturna di uno scenario truccato e simulato di maxi emergenza e l’impiego di diverse attrezzature: i volontari dovranno allestire e gestire un campo di protezione civile autosufficiente. Saranno organizzati corsi di aggiornamento in triage, gestione della maxi emergenza, del paziente traumatizzato e primo soccorso.

La prova arriva la settimana dopo “La tre giorni di Magenta“, seconda edizione di una esercitazione di protezione civile organizzata dal comune di Magenta, in collaborazione con la polizia locale e i gruppi di protezione civile di Arluno, Vittuone, Buscate, Corbetta, Bareggio, Cornaredo, Settimo Milanese e Sedriano. L’ambito di riferimento è stata la zona Nord-Ovest della Città metropolitana di Milano, con i gruppi di protezione civile del raggruppamento Ovest Milano (Arluno, Bareggio, Corbetta, Cornaredo, Magenta, Sedriano, Settimo Milanese, Buscate e Vittuone). L’esercitazione ha interessato Magenta, con il campo base in piazza mercato; Buscate, dove si è tenuta una prova di taglio ed esbosco; Settimo Milanese, scenario della ricerca di persona scomparsa; e Bareggio, con l’esercitazione idrogeologica e illuminotecnica.