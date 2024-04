Cremenaga, scontro tra auto e bici: il braccio del ciclista resta incastrato nel vetro sfondato del parabrezza

Cremenaga (Varese) – Scontro tra un’auto e una bicicletta oggi pomeriggio, domenica 28 aprile, intorno alle 16.30 a Cremenaga. L’incidente è avvenuto in via Dogana all’altezza di un incrocio, ad avere la peggio il ciclista, un trentaduenne, in sella ad una bicicletta da corsa.

Dopo il violento urto con la macchina, è rimasto con il braccio incastrato nel vetro sfondato del parabrezza. Sul posto oltre al personale sanitario arrivato con ambulanza e auto medica, sono intervenuti i vigili del fuoco di Luino che hanno effettuato le operazioni necessarie per liberare il braccio e affidare il trentaduenne alle cure mediche. Le sue condizioni non erano gravi, ad evitare peggiori conseguenze il casco di protezione che indossava. Sul posto anche i carabinieri di Luino per i rilievi.