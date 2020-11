Varese, 11 novembre 2020 - "I nostri ospedali stanno raggiungendo la saturazione, non c'è più posto". È l'allarme lanciato da Davide Galimberti, sindaco di Varese, al centro di un territorio dove sono in forte crescita i contagi da

coronavirus e i ricoveri. "Da Busto Arsizio a Varese, fino a Tradate, da giorni gli ospedali sono sotto pressione, si è cercato di recuperare posti letto nei vari reparti ma siamo al limite - dice -. L'auspicio è che le misure del lockdown portino in fretta gli effetti sperati e che siano attivati velocemente i Covid hotel, per alleggerire la pressione sugli ospedali che sono al limite".

Dall'allarme il primo cittadino passa poi alla denuncia, puntando il dito contro i dati del contagio. "Tremila tamponi positivi nella nostra provincia in un solo giorno - osserva Galimberti -. Numeri però che sembra si riferiscano ad analisi sui tamponi effettuati negli ultimi 7 giorni. Come al solito i dati non sono chiari e precisi e questo continua ad essere un enorme problema. Non possiamo continuare a lanciare numeri senza contestualizzarli, rischiano solo di generare ancora piu' paura".

Per il sindaco serve "una regia sanitaria comune ed unica con tutte le zone più colpite attorno all'area metropolitana (Varese, Milano, Monza e Como) che possa confrontarsi con tutti i sistemi sanitari e territoriali del bacino maggiormente colpito, una sorta di commissario indipendente da tutte le logiche della Regione anche per gestire la ripresa dell'attivita' sanitaria ordinaria dopo l'attenuazione della pandemia".