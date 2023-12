Corse Malpensa-Milano: "Non solo prima classe"

Trenord ha rassicurato i viaggiatori saronnesi sul piede di guerra dall’entrata in vigore del nuovo orario. Da domenica infatti 24 treni Malpensa-Milano Centrale erano diventati solo di prima classe senza possibilità, stando all’orario, di utilizzo per chi aveva abbonamento e biglietto di seconda classe. Tanto che non era più possibile acquistare un biglietto di economy per quelle corse. Dal Comitato viaggiatori Tpl Nodo di Saronno guidato da Andrea Mazzucotelli era persino arrivato l’invito a boicottare le 24 corse del Xp2 (Malpensa-Milano Centrale) preferendo le corse R28. Non è stato però necessario nel pomeriggio Trenord ha precisato: "Tutte le corse della linea Milano Centrale-Malpensa Aeroporto continuano a essere accessibili anche con titoli di viaggio di seconda classe, per chi viaggia da e per fermate intermedie del collegamento e per i soli abbonati sull’intero tragitto fra la città di Milano e l’aeroporto". Risolto anche il problema dell’acquisto: "La temporanea indisponibilità alla vendita dei titoli di viaggio di seconda classe, dovuta a un problema di configurazione, è stata prontamente risolta ieri".