Corsa per una poltrona a Palazzo. Ma è spoglia la rosa dei candidati

Sono lontani i tempi quando le competizioni elettorali amministrative di ciascun paese polarizzavano l’attenzione degli addetti ai lavori anni prima della scadenza. Alle amministrative dell’8-9 giugno manca davvero pochissimo, ma sono ancora poche le liste in lizza, con qualche eccezione. Per esempio a Rescaldina lo schieramento di contendenti sembra già definitivo con il sindaco uscente Gilles Ielo per Vivere Rescaldina (centro-sinistra), Luca Perotta per Cambia Rescaldina (centro-destra), e l’indipendente Tommaso De Candia con una lista che porta il suo nome.

Sembra fatta anche per Busto Garolfo che presenta tre liste: Giovanni Rigiroli per Busto Garolfo Paese Amico (centro-sinistra), Marcello Manno per Paese Libero, Marco Binaghi per Lega/Forza Italia e Patrizia D’Elia per il gruppo Insieme per Busto (lista civica). Scontro a due invece per il paese di Inveruno con il centrosinistra che punta su Nicoletta Saveri di Rinnovamento Popolare contro la lista civica di centro-destra, Insieme per Inveruno e Furato che presenta come sindaco Vincenzo Grande. Più caotica la situazione a Castano Primo, col centrosinistra spaccato a metà: Alessandro Landini per la lista "Che bella Castano" e Carola Bonalli per "Insieme Progettando Castano". Rimane invece compatto il centrodestra con Roberto Colombo e i partiti tradizionali: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. In campo anche la lista civica "Attivamente", che candita l’imprenditore Federico Cerruto.

A San Vittore Olona si attendono invece sviluppi: due per ora i candidati ufficiali: Marco Zerboni per Fratelli d’Italia e Forza Italia (ma senza la Lega) e Fabrizio Sberna con la civica "SanVittore Sicura". Rimane da capire se Daniela Rossi attuale sindaco uscente di centrosinistra si ricandida oppure no e se ci saranno altre civiche, oltre alla lista leghista.

Una sola lista per ora ad Arconate che ricandida l’attuale primo cittadino Sergio Calloni con "Cambiamo Arconate". Nulla trapela su altre liste civiche al momento. Una sola lista al momento anche a Casorezzo col centro-sinistra che candida Rosella Giola.