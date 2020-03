Busto Arsizio, 7 marzo 2020 - Ginnastica all’aperto nei parchi: domani sarà possibile in mattinata svolgere attività sportive, dal nordic walking allo yoga, dalla ginnastica alla meditazione, con la guida di istruttori, personal trainer e allenatori. L’appuntamento dalle 10,30 alle 12,30 è nei seguenti parchi cittadini: Altomilanese- Area Cascinetta (nordic walking, ginnastica, meditazione), Museo del tessile (nordic walking, yoga), Comerio (nordic walking), esercizi di ginnastica saranno proposti nei parchi Pastore, San Giuseppe, Campone, Asta, Marinai, Sempione. La proposta è stata lanciata dal sindaco Emanuele Antonelli e dall’assessore allo Sport Laura Rogora che hanno invitato personal trainer e allenatori a mettersi a disposizione per questa iniziativa, nel rispetto delle restrizioni introdotte per far fronte all’emergenza coronavirus.

Una situazione che se da una parte impone una distanza di un metro tra le persone dall’altra non vieta affatto l’attività all’aria aperta, mai come in questo momento utile per stare in forma e scaricare tensioni e ansia, che i comportamenti nuovi da adottare possono creare. Dunque domani l’appuntamento è in alcuni parchi pubblici che dalle 10.30 alle 12.30 si trasformeranno in palestre a cielo aperto, spazi immersi nel verde, occasione anche per godere delle belle fioriture esplose in questi giorni. L’appello lanciato da Antonelli e Rogora è stato accolto da allenatori e personal trainer che organizzeranno l’attività sportiva a piccoli gruppi in alcune aree verdi. "Le regole stabilite per arginare i contagi da coronavirus stanno causando pesanti ripercussioni sull’economia ma stanno anche cambiando le nostri abitudini con modifiche e limitazioni nella vita quotidiana - dicono sindaco e assessore - il decreto della Presidenza del consiglio raccomanda ai Comuni di offrire attività ricreative alternative a quelle collettive vietate favorendo quelle all’aria aperta senza creare assembramenti. Noi abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa, contando sulla collaborazione di esperti che formeranno gruppi ristretti e insegneranno alcuni esercizi, che si potranno poi ripetere anche a casa o all’aperto per stare in forma".

Sarà anche occasione per avere informazioni e consigli utili per svolgere al meglio e in sicurezza l’attività fisica. Da sottolineare che in città hanno riaperto i musei; il Museo del tessile e le civiche raccolte di Palazzo Marliani Cicogna, l’ingresso è gestito dal personale in modo da evitare assembramenti mantenendo la distanza di un metro tra i visitatori. Oggi i musei sono aperti dalle 14.30 alle 18.30, domani dalle 15 alle 18.30.