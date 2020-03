Lonate Pozzolo (Varese), 12 marzo 2020 - Un'intera famiglia filippina, dieci persone in totale, è stata denunciata per aver violato le misure del decreto ministeriale per il contenimento del Covid-19, per esseri ritrovati a casa di una coppia di parenti a Lonate Pozzolo (Varese) per una festa, dopo aver lasciato le proprie abitazioni a Bergamo e Milano. "Non avevamo capito che non fosse concesso trascorrere una serata a festeggiare in famiglia", si sarebbero giustificati ai carabinieri chiamati da un vicino di casa che ha telefonato al 112 per segnalare che all'interno dell'appartamento fosse in corso una festa.

© Riproduzione riservata