Folgore, sono solo luci. Gambino piega la Varesina

CARATE BRIANZA (Monza)

Prima partita, prima posta piena. La Folgore Caratese battezza il suo campionato imponendosi allo Sport Italia Village per 2-1 contro una coriacea Varesina. Le due squadre si sono sfidate a viso aperto dando vita a una sfida densa di occasioni. I rossoblù di Marco Spilli recriminano contro la malasorte: un palo di Grassi nel finale. Esordio vincente, quindi, per Nicola Belmonte sulla panchina dei brianzoli.

Dopo venti secondi gli ospiti potrebbero realizzare la rete del vantaggio con Rosa ma Salvalaggio interviene bene d’anticipo. Al 15’ la Folgore Caratese mette la freccia con Gambino che, pescato da Aziz, trafigge Lorenzi con una conclusione di piatto. I padroni di casa provano a spingere per allargare il bottino ma il tiro dal limite di Samotti al 35’ su cui però Lorenzi interviene in tuffo a sventare. Al 40’ l’ex Varese Guri potrebbe rimettere in equilibrio il match ma la sua incornata su cross di Vaz termina fuori misura.

Al 5’ della ripresa la Folgore Caratese affonda il secondo fendente sempre con l’autografo di Gambino al termine di un’azione di contropiede. Poco dopo Forchignone potrebbe firmare addirittura il 3-0 ma Lorenzi si immola parando in due tempi. La Varesina prova a imbastire la rimonta e al 25’ accorcia le distanze con un’incornata di Caverzasi su calcio d’angolo di Sassi. Al minuto 40 i rossoblù hanno l’occasionissima del pareggio ma il tiro di Grassi si stampa sul palo. Al 49’ Guri spara l’ultima cartuccia per gli ospiti ma conclude alto e la Folgore Caratese può festeggiare, cominciando il suo campionato con il piede giusto dopo essersi garantita la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia grazie al 3-2 inflitto alla Pro Sesto.

Pur sfoderando una discreta prestazione, la Varesina paga imprecisione e sfortuna non riuscendo a regalarsi la prima vittoria in campionato dopo avere passato il turno in Coppa Italia con il Varese i per 6-5 dopo i rigori.

FOLGORE CARATESE-VARESINA 2-1 (1-0). Marcatori: 15’ pt, 5’ st Gambino (F); 25’ st Caverzasi (V).