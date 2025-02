Coronavirus, il Comune di Varese annulla la sfilata di Carnevale

Varese, 25 febbraio 2020 - Anche il Carnevale Bosino si ferma. La sfilata prevista per sabato 29 febbraio è stata sospesa, in osservanza della delibera emanata dal Ministero della Salute in accordo con Regione Lombardia. A comunicarlo è stato il Comune di Varese. Contestualmente sono state annullate anche tutte le altre iniziative annunciate per la settimana, ovvero gli appuntamenti di giovedì e venerdì dedicati ai più piccoli.

Per capire se il corteo potrà essere recuperato in un'altra data ci sarà da attendere qualche giorno. All'inizio della prossima settimana la Famiglia Bosina e l'amministrazione comunale si confronteranno, anche alla luce delle disposizioni che saranno in vigore.