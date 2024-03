Controlli della polizia locale in bar e locali della città. Irregolarità e lavoratori in nero: multe per 4.500 euro

Controlli a 360 gradi ieri della Polizia locale di Busto Arsizio nei locali e negli esercizi commerciali della città. Le pattuglie, assieme ai vigili del fuoco, al reparto scientifico e all’Ispettorato del lavoro di Varese hanno effettuato controlli mirati a sette esercizi pubblici per verificare il rispetto delle normative e contrastare eventuali irregolarità o attività illecite. Sono state rilevate nei locali controllati diverse infrazioni amministrative e l’assenza di prescrizioni e di certificati di conformità degli impianti. Sono stati inoltre contestati verbali per occupazioni di aree esterne non autorizzate, ampliamento delle aree di somministrazione senza regolare comunicazione e somministrazione di bevande alcoliche a minori. Inoltre, in due locali, è stata riscontrata la presenza di alcuni lavoratori non in regola. Il totale delle sanzioni inflitte ammonta a 4553 euro.