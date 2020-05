Varese, 2 maggio 2020 - Circa 170 persone, 70 veicoli e 18 esercizi commerciali sono stati controllati ieri dai carabinieri tra Varese e provincia nell'ambito della prevenzione del contagio da Covid-19. In tutto quattro le persone multate per essere in strada senza la dovuta giustificazione, e altre 4 le sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada. Nel corso dei controlli un ventenne di Varese è stato perquisito e trovato in possesso di marijuana, per uso personale. Oltre ai militari dell'Arma, ieri sono state dispiegate sul territorio della provincia anche unita' dell'Esercito Italiano di NRDC-ITA della Caserma di Solbiate Olona (Varese), nelle zone centrali e periferiche delle città, non tralasciando le località turistiche e boschive di tutto il territorio, come ad esempio il Sacro Monte di Varese e il lungolago della Schiranna.

