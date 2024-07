Contro l’aiuola con l’auto. Ora deve pagare i danni

Una notte folle, si potrebbe dire, quella di un automobilista che tra lunedì 15 luglio e martedì 16 luglio, uscendo di strada in corso Italia ha distrutto un’aiuola e due cartelli stradali, quindi si è dileguato.Di fronte allo scempio sono state avviate indagini da parte della Polizia locale di Busto Arsizio che grazie agli elementi raccolti è riuscita in poche ore a identificare l’automobilista. Da sottolineare che il conducente della macchina ha chiamato il carro attrezzi per portare via l’auto incidentata e quindi si è allontanato come nulla fosse, incurante dei danni causati, con l’aiuola e i cartelli stradali distrutti.

Gli agenti in poco tempo sono invece arrivati alla sua identificazione, importanti anche le informazioni ricevute da parte di alcuni cittadini, rintracciata quindi la vettura e con la macchina chi era alla guida l’altra notte. All’automobilista arriverà il conto dei danni, sul posto nel frattempo sono intervenuti gli operatori di Agesp per il verde pubblico e per la segnaletica stradale, per sistemare l’area. R.F.