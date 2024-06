Concerto a Malpensa: musica classica al Terminal 1

Malpensa (Varese) – Concerto a Malpensa dell’ Orchestra filarmonica europea GIOVANI per la Festa della Musica. Oggi si sono dati appuntamento al Terminal 1 di Malpensa, in un palcoscenico d’eccezione che SEA ha predisposto al mezzanino Food Court del salone check-in, una quarantina di ragazzi dai 14 ai 20 anni (insieme a musicisti senior) e hanno tenuto il loro concerto di un’ora, diretto dal Maestro Marcello Pennuto.

Passeggeri in partenza e personale aeroportuale hanno potuto ascoltare un vasto repertorio di brani di musica classica, molto conosciuti perfetti per un pubblico eterogeneo come quello di Malpensa. Si è ascoltata musica di Vivaldi, Bach, Pergolesi, Stamitz, Chopin, Beethoven, Mozart con organici dal cameristico al sinfonico e con numerosi brani nell'ambito del concerto per solista e orchestra.

Con oltre decine di concerti all’attivo in tutta la provincia, l’orchestra prevede che gli studenti nelle prove e nei concerti siano affiancati da musicisti per lo più appartenenti all'orchestra “senior” in modo che possano guidarli nella preparazione dei brani sulla base della loro lunga esperienza orchestrale.

In questa occasione ci sarà il maestro Luca Frizzele del Conservatorio di Milano, solista clarinetto. I giovani studenti provengono da diverse istituzioni ad indirizzo musicale della Provincia di Varese e di tutta la Lombardia e il Piemonte, come per esempio dei Conservatori di Milano, Como, Novara. Una bella iniziativa per promuovere la musica e i giovani musicisti.