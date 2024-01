Con pistola finta tenta di rapinare venditore di rose

Arrestato dai carabinieri della stazione di Somma Lombardo un italiano di 37 anni per tentata rapina aggravata ai danni di un cittadino straniero. Vittima di questo reato è stato un venditore ambulante di fiori, di rose per la precisione, che si trovava nei pressi di un fast food di Somma Lombardo. Il venditore non poteva certo prevedere quello che stava per capitargli, essere vittima di una tentata rapina. Dunque il trentasettenne si è avvicinato all’uomo con la scusa di scambiare due chiacchiere. In realtà si era trattato solo di uno stratagemma. Infatti, dopo averlo distratto per qualche minuto, lo ha afferrato al collo e gli ha puntato una pistola prima in faccia e poi al fianco.

La vittima è riuscita a divincolarsi dalla presa ed è scappata, durante la fuga ha chiamato il 112, subito sul posto sono arrivati in soccorso i militari dell’Arma. L’immediato intervento dei carabinieri è stato provvidenziale, perché ha consentito di bloccare l’aggressore, che nel frattempo stava inseguendo la vittima. Dal successivo controllo è emerso che il malvivente aveva nascosto nella cintola dei pantaloni una pistola, fedele riproduzione di un’arma semiautomatica priva di tappo rosso. Il rapinatore è stato arrestato e condotto nel carcere di Busto Arsizio.

Rosella Formenti